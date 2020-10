Infox : la surmortalité liée au Covid-19

L'enjeu pour le gouvernement, plus que jamais, est de convaincre les Français de la gravité de la situation. Et ce n'est pas toujours facile. En effet, un message intitulé "Où est la pandémie Covid ? " a été très partagé sur les réseaux sociaux. Il tente de prouver que l'épidémie n'a pas causé plus de morts que ceux enregistrés dans notre pays ces dernières années lorsque le virus n'existait pas encore. La démonstration s'appuie sur un tableau censé comparer le nombre de décès dans l'Hexagone ces quatre dernières années de janvier à août, à partir des données de l'Insee.



Sauf que cette démonstration n'est pas tout à fait exacte car tout d'abord, ce sont des chiffres bruts qui correspondent aux déclarations des mairies avec parfois des erreurs, des oublis, plusieurs semaines d'écarts entre le jour du décès et l'enregistrement. Les spécialistes se réfèrent à un autre fichier, publié par l'Insee, mais après recoupement, vérification et consolidation. C'est celui du nombre de décès quotidien par département. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes vu sous cet angle.



