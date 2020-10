INFOX - Laisser le virus circuler causerait au moins "400.000 décès" : d'où vient le chiffre cité par Emmanuel Macron ?

"400 000 morts", c'est comme si on rayait de la carte une ville comme Toulouse. Depuis mercredi soir, les Internautes doutent de ce chiffre qualifié de "farfelu" ou d'"estimation au doigt mouillé tirée du château présidentiel". Alors pour savoir ce qu'il en est, nous avons tenté d'avoir accès aux travaux du Conseil scientifique évoqués par le chef de l'Etat. Impossible, indique-t-on du côté du Comité consultatif national d'éthique, qui assure le relais du Conseil scientifique. Il s'agit en effet de "documents de travail adressés aux acteurs et autorités de santé", et qui "ne sont pas destinés à être rendus publics" : ce sont des modélisations réalisées par l'Institut Pasteur et qui ont été transmises au gouvernement lundi dernier, afin de l'aider à affiner sa stratégie.



À quelle échéance pourrait-on éventuellement atteindre ces 400.000 morts ? C'est toute la difficulté. Il n'est pas possible de se projeter car tout dépend des mesures et de l'évolution de l'épidémie. Encore une fois, ces 400.000 décès surviendraient si l'on ne faisait rien. D'après l'épidémiologiste de l'institut Pasteur Arnaud Fontanet, "aujourd'hui, la France se situe entre 5% et 10% d'immunité collective". "La seule façon d'atteindre ce seuil d'immunité collective est le vaccin qui peut être répété tous les ans comme on le fait pour la grippe".