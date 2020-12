Infox : le coronavirus a-t-il plus tué que la grippe ?

"Le Covid ne fait pas plus de morts que la grippe", "La grippe est aussi mortelle que le Covid", "Le Covid c'est juste une grippe". C'est le genre de message qu'on a vu plusieurs fois passer depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Pour savoir si ces affirmations sont vraies ou non, des chercheurs de l'Inserm ont comparé la première vague de l'épidémie, c'est-à-dire de mars à avril 2020 et la saison grippale 2018-2019, la plus meurtrière de ces cinq dernières années. Ces scientifiques se sont fondés sur le registre national qui répertorie tous les motifs d'hospitalisations dans le public et dans le privé. On recense sur ces deux périodes un échantillon de 135 000 patients en France. Le résultat est sans équivoque : 17% des patients covid hospitalisés sont morts soit 15 104 victimes, contre 6% de taux de mortalité pour la grippe avec 2 640 décès. Selon cette étude donc, le nombre de morts à l'hôpital est trois fois plus important pour le Covid-19 que pour la grippe saisonnière.