Infox : les masques nous causent-ils plus de soucis qu'ils nous protègent ?

Le masque évolue tous les jours, mais est également au cœur de nombreux fantasmes. On ne compte plus les articles sur les réseaux sociaux concernant ses supposés dangers pour notre santé. Chaque jour, des dizaines de publications sur Internet les présentent comme des bouillons de culture, où les microbes ont le temps de macérer. Et les antimasques ne manquent pas d'imagination. Ces affirmations, sont-elles vraies ?



