Infox : Non, l'Inserm ne va pas injecter le coronavirus aux volontaires qui testent les vaccins

L’appel aux volontaires lancé par l’Inserm pour tester des vaccins contre le coronavirus a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. Certains prétendent qu'on va inoculer directement le virus à ces "cobayes". "C'est faux", répond l'Institut, précisant que "les vaccins sont constitués de virus inactivés ou de fragments du virus qui ne peuvent pas se reproduire". C'est le principe de vaccination depuis toujours.



Pour déclencher une réaction immunitaire, on a trois grandes stratégies vaccinales. La première, c'est d'injecter un virus inactivé, la deuxième c'est un virus atténué. C'est le cas par exemple pour la rougeole ou pour la varicelle. La troisième option est d'injecter des fragments de virus fabriqués en laboratoire. Odile Launay, coordinatrice de Covireivac, l'assure : "il n'y aura pas de virus Covid-19 vivant même sous une forme atténuée".



Pour mesurer l'efficacité du vaccin, certains pays comme le Royaume-Uni envisagent d'inoculer le virus actif à des personnes saines après les avoir vaccinées. À ce stade, la France n'a pas prévu de le faire. D'ailleurs, cette méthode n'a jamais été utilisée chez nous. En juillet, le Conseil scientifique s'est dit "défavorable" à cette méthode pour des "raisons à la fois scientifique et éthique".



