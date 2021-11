Institut Pasteur : résultats d'une étude sur les risques de contamination

Dans quel moyen de transport le risque d'être contaminé est le plus important ? "Je pense que c'est dans le métro ou dans l'avion", répond un passant. Selon une dernière étude de l'Institut Pasteur, c'est dans l'avion. Elle révèle que les usagers des transports en commun s'exposent plus au virus que les autres.

Le risque de contamination augmente de 70% en prenant l'avion, bien plus que dans un train ou lors d'un trajet en voiture à plusieurs. C'est plus 20% dans un métro. D'où viennent ces différences ? "On passe moins de temps dans un métro que dans un avion", explique Lucile Ramackers, consultante en mobilité. Il est difficile de savoir en revanche si la contamination s'est produite à bord ou dans le pays de destination.

L'étude a été menée en pleine émergence du variant Delta. C'est dans les bars et les soirées privées que le virus a le plus circulé. Entre deux personnes de moins de 40 ans, celle qui fréquente un bar s'expose deux fois plus à une contamination, et c'est quatre fois plus dans une discothèque.