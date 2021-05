Intérieur/Extérieur : quels risques de contamination ?

Difficile d'attendre sa table sans côtoyer les voisins. Impossible de consommer sans enlever son masque. Quels sont les bons gestes à adopter ? À TF1 aussi, nous avons regagné les terrasses. Et pour prendre le moins de risque possible, nous avons demandé l'avis d'un infectiologue sur nos comportements. Selon le docteur Benjamin Davido, les particules émises sont évacuées par l'air environnant. En intérieur, on se rend compte qu'elles stagnent au lieu d'être diffusées. Les risques de contamination seraient jusqu'à vingt fois plus élevés selon une étude japonaise.