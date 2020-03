VIDÉO - "Je vais de mieux en mieux" : positif au Coronavirus, le Prince Albert de Monaco donne des nouvelles de sa santé

Il vit actuellement confiné dans le palais monégasque, loin des siens. Invité au JT de 13h, le Prince Albert de Monaco donne des nouvelles de sa santé et elles se veulent rassurantes : "Je vais de mieux en mieux, je commence à voir le bout du tunnel. Je tousse encore un peu mais les voyants sont au vert. Je vois les jours prochains avec sérénité et sourire".

Le témoignage du souverain est d'autant plus important qu'il rappelle un constat : personne n'est protégé contre ce virus. "L'annoncer ouvertement était une démarche naturelle, j'ai toujours fonctionné comme ça", poursuit-il. "Il faut être le plus transparent possible pour sa famille, ses proches, les gens rencontrés les jours précédents. Il faut se soigner au plus vite et rassurer sur les symptômes."

Cette expérience a considérablement changé le souverain dans sa manière d'envisager l'existence : "Il n'est pas possible d'envisager les choses comme elles étaient avant, dans notre façon de vivre, de produire, de consommer mais aussi d'aider de façon plus systématique les systèmes de santé, pour qu'ils soient les plus performants possibles" assure-t-il. Sa femme Charlène et leurs deux enfants sont pour leur part logés dans l'une de leurs propriétés.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 31.412 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine.