Israël : le bilan de la troisième dose pour tous

Ils sont désormais 42 % à avoir reçu la troisième dose. Elle est administrée aux plus jeunes à partir de 12 ans. La troisième injection pour tous est désormais obligatoire afin d'obtenir le pass sanitaire et se rendre dans les lieux publics. Une règle prise pour endiguer un pic des contaminations jamais vu en Israël, car l'état hébreu a commencé à vacciner plusieurs mois avant le reste du monde. Ainsi, au mois de septembre, l'immunité conférée aux deux doses n'était plus suffisante. "On n'a pas eu vraiment d'autres choix que d'être le premier pays à faire en urgence une campagne de vaccination de rappel", explique Ran Balicer, président du conseil des experts Covid-19 en Israël.