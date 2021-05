J'ai déjà eu le Covid, dois-je me faire vacciner ? Le 20H vous répond

Tout dépend du moment où vous avez été infecté par le virus. Si c'était il y a moins de trois mois, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner car vous êtes encore protégé par les anticorps. Mais si la maladie remonte à plus longtemps, vous pouvez prendre rendez-vous pour une vaccination et, en principe, vous n'aurez besoin que d'une seule injection au lieu de deux.

Aurais-je moi aussi droit à un pass sanitaire si j'ai eu le Covid ?

Oui, dès le 9 juin, vous aurez droit à un certificat de rétablissement, qui apporte la preuve que vous avez déjà été infecté et que vous êtes encore immunisé. Plus précisément, d'après nos informations, cela prendra la forme d'un test PCR positif de plus de deux semaines mais de moins de six mois, que vous pourrez intégrer dans le pass sanitaire comme un certificat de vaccination.

