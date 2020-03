Jean Rottner : "L'urgence absolue est de protéger notre personnel médical"

Invité de TF1 ce mercredi 18 mars 2020, Jean Rottner est revenu sur la bataille contre le coronavirus dans le Grand Est. Le président de la région Grand Est et médecin urgentiste a affirmé que "les services de réanimation de la région sont complètement saturés". Une situation qui a nécessité des transferts de patients vers des établissements du sud du pays. Il a également appelé à la protection du personnel soignant. "Les médecins et les infirmiers doivent pouvoir bénéficier de masques de protection. Or, nous n'en avons pas encore en quantité suffisante", a-t-il souligné.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.