Jean Rottner : "Les tests font partie de la stratégie de déconfinement"

On a bien compris cet après-midi que les tests seraient essentiels si on veut réussir le déconfinement du 11 mai. Mais a-t-on les moyens ? Intervenu sur notre antenne, Jean Rottner, président LR de la région Grand Est, estime que "ces tests font partie pleine de la stratégie de déconfinement". "Ils sont importants et attendus. Il faut que nous ayons une stratégie commune pour que les tests puissent être faits le plus rapidement possible. Nous voulons collaborer avec l'État et travailler de concert avec les chefs d'entreprise", a-t-il déclaré.



