Johnson & Johnson : "Il est efficace comme les autres, mais il a deux avantages différentiels", Dr Gérald Kierzek

De prime abord, le docteur Gérald Kierzek rappelle qu'il y a deux technologies. L'ARN messager de Pfizer et Moderna, et les adénovirus de l'AstraZeneca et du Johnson & Johnson. Il rappelle également que le sérum AstraZeneca est gardé pour les plus de 55 ans et que celui de Johnson & Johnson va être à peu près la même chose.