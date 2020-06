Journée de mobilisation pour les hôpitaux : ce que réclament les soignants

Ils veulent mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire pour obtenir des avancées. Ce mardi, une nouvelle journée de grève et de manifestations des soignants est prévue dans les hôpitaux et les Ehpad, alors que les discussions menées dans le cadre du "Ségur de la santé" semblent piétiner. Le mot d'ordre de cette mobilisation, organisée à l'appel d'une coalition de syndicats (CGT, FO, SUD, Unsa...) et de collectifs hospitaliers (Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences) : "Fini les applaudissements, place aux rassemblements".

Certes, infirmiers, médecins ou aides-soignants des établissements publics comme privés ont obtenu une prime, 1500 euros pour ceux ayant travaillé dans les départements les plus durement touchés par la crise du Covid-19, principalement en Île-de-France et dans l'est, 500 euros pour les autres. Mais pour ces soignants, auquel le gouvernement a prévu de rendre hommage lors du 14 juillet, c'est largement insuffisant.