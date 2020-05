Kinés, dentistes... : des professions où il est impossible de respecter la distanciation sociale

Les mesures de distanciation sont parfois difficiles à respecter dans l'exercice de certains métiers. Parmi eux, les kinés et les dentistes qui ont dû faire preuve d'ingéniosité. En effet, l'organisation des cabinets a dû être repensée et les rendez-vous espacés. Il faut également désinfecter la totalité du matériel à l'entrée de chaque patient. Il est toutefois impossible de maintenir la distance minimale d'un mètre entre chaque personne.



