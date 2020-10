L'application Tous anti-Covid va-t-elle rencontrer le succès ?

Aujourd'hui, dans les rues de la capitale, presque tout le monde avait son attestation pour justifier son déplacement. En version papier, ou numérique, la nouvelle application de traçage du gouvernement permet d'accéder directement à l'attestation en ligne, un raccourci vers le site Internet du ministère de l'Intérieur. Tous anti-Covid a été téléchargée six millions de fois. C'est deux fois plus que pour l'application StopCovid au printemps dernier. S'il y a de plus en plus de téléchargements, cette nouvelle application ne fait pas pour autant l'unanimité. "Je ne sais pas si elle est utile, fiable. Je n'ai pas assez d'informations sur l'application", a expliqué une Parisienne.



Nos données personnelles sont-elles stockées ? Est-il possible de retracer nos déplacements ? Non, selon Romain Lecoeuvre, directeur technique, co-fondateur de "Yes We Hack". "Quand nous rentrons nos informations personnelles sur l'application du ministère de l'Intérieur, le PDF donc l'attestation ne générait que les informations qui sont saisies dans le navigateur. À aucun moment, ses données personnelles ne sont envoyées sur le serveur du ministère de l'Intérieur", a expliqué cet expert en cybersécurité.



Après l'échec du StopCovid, le gouvernement mise désormais sur cette nouvelle application pour mieux lutter contre l'épidémie. Aujourd'hui, 12% de la population a téléchargé Tous anti-Covid. C'est beaucoup moins que chez certains de nos voisins européens. Au Royaume-Uni par exemple, 28% de la population utilise une application similaire.



