L'école, foyer du virus ? Le vrai du faux

Emmanuel Macron l'avait affirmé il y a quelques semaines, mais les récentes études ont démontré que la contamination n'était pas plus forte dans les écoles qu'ailleurs, et que les enfants n'étaient pas des super-contaminateurs. Mais est-ce qu'ils rapportent plus facilement le virus à la maison ? Sont-ils moins touchés par la maladie que les adultes ? Sont-ils plus souvent asymptomatiques que ces derniers ?



Ce vendredi 24 avril 2020, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous démêle le vrai du faux sur les enfants et le coronavirus. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 24/04/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas, remplacé ce soir par Amélie Carrouer, apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.