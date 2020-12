L'édito Aphatie : Le réveillon de tous les dangers

La dernière intervention de Jean Castex date du 10 décembre dernier. Il avait annoncé qu'il fallait tout maintenir fermé parce que le virus circule trop. Cependant, il a bien précisé que "Noël occupe une place à part dans nos vies, (...) un moment où se forgent les plus beaux souvenirs des tout petits". La particularité ce soir c'est qu'il n'y aura pas de couvre-feu. Mais au nouvel an, il y aura un couvre-feu à 20 heures. Les scientifiques et les médecins hospitaliers alertent déjà sur la possibilité qu'il y ait un reconfinement tandis que le gouvernement écarte cette hypothèse. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui, a précisé que tout dépendait de nous et de notre comportement à faire la fête dans la vigilance.