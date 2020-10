L'épidémie est-elle hors de contrôle ?

La courbe du taux d'incidence dans le pays est "exponentielle". On est à 255 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment celle-ci évolue. Elle a notamment commencé à monter début août, puis il y a eu une accélération fin septembre début octobre, au moment où on a pris les mesures les plus lourdes. On a fait "fois deux" en seulement trois semaines, donc là, il n'y a aucune inflexion. Par ailleurs, on peut également dire que l'épidémie est hors de contrôle car on ne trace plus du tout les chaînes de contamination. Quid du nombre de patients Covid en réanimation ? L'Hexagone est-il l'un des pays les plus touchés au monde par cette deuxième vague ?



