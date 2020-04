L'équipage du porte-avions Charles-de-Gaulle a-t-il été contaminé par le coronavirus ?

Rattrapé par la pandémie, le porte-avions Charles-de-Gaulle a reçu l'ordre d'écourter sa mission et de rentrer à Toulon. Une quarantaine de marins sont porteurs des symptômes compatibles avec le coronavirus. Les personnes concernées sont isolées dans un lieu sécurisé. Une équipe de dépistage et des moyens de test ont été acheminés sur le navire. Le fleuron de la marine française dispose d'un hôpital avec scanner et respirateurs. Douze infirmiers, quatre médecins et deux chirurgiens peuvent pratiquer à tout moment les soins d'urgence.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.