L'hôpital de Nemours a ressuscité son service de réanimation

A l'hôpital de Nemours (Seine-et-Marne), le service de réanimation était fermé depuis treize ans. Contraint par la crise sanitaire actuelle, le Dr Eric Demière a dû ressusciter le service en un temps record. Il a fallu se former très rapidement aux gestes de la réanimation dans l'urgence. Désormais, l'établissement est mobilisé pour les patients locaux, mais aussi pour désengorger les hôpitaux parisiens. Aucun mort n'a été enregistré et aucun soignant n'a été contaminé jusqu'ici.



