L'hôpital de Roubaix pourrait ne pas ouvrir son unité hivernale

Tous les ans, l'hôpital de Roubaix ouvre douze lits supplémentaires pour l'hiver. Cette année 2019, ces derniers resteront vides. En effet, l'établissement n'a pas réussi à recruter des infirmiers alors qu'il en faut au moins six pour occuper les postes. Selon Jacques Adamski, délégué syndical du centre, la mauvaise image de l'hôpital public en général et les salaires trop bas seraient à l'origine du problème. Qu'en pensent les patients ? Quelles pourraient être les conséquences de l'absence de ces douze lits en hiver ?



