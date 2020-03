L'industrie médicale se mobilise face à l'épidémie de coronavirus

Depuis le début de la crise, tous les regards sont tournés vers les services de réanimation et ses appareils. Comme les respirateurs qui permettent de maintenir des patients en vie. Peu d'entreprises en produisent dans l'Hexagone. Pour faire face à l'urgence, certaines ont alors multiplié par quatre leur production et réorganisé toute la production autour des priorités.



