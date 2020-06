La bataille des études scientifiques

Le 22 mai dernier, la prestigieuse revue scientifique britannique The Lancet avait publié une étude sur l'hydroxychloroquine. Un article qui avait conduit à la suspension de l'usage de ce traitement contre le Covid-19 dans les hôpitaux français. Il y a quelques jours pourtant, le magazine a annoncé le retrait de cette étude. Dans le monde scientifique, les revirements médicaux de ce genre ne sont pas rares. Au cours des quinze dernière années, on en a recensé 396 sur 3 000 essais. Comment les données de ces études sont-elles vérifiées ? A découvrir également : les champions du fake sur Twitter et le magazine Time qui est victime de fausses Unes.



