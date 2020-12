La Belgique, au cœur de la politique vaccinale européenne

C'est de l'usine, à Puurs que partiront les premiers vaccins contre le Covid-19 pour les Français et les Européens. Un site très sensible où il s'agit d'un des plus grands centres de production de Pfizer. 2/3 de tous les flux médicaments et vaccins de la planète passent par chez nos voisins belges. Et cela n'a rien d'un hasard puisque le géant Américain passe par une puissante industrie pharmaceutique, à commencer par un réseau logistique rodé pour respecter le chaîne du froid. À la sortie de l'usine, les vaccins seront pris en charge par des transporteurs spécialisés. Une entreprise pilote 150 camions en Belgique, mais la distribution ne passera pas que par la route. Pour alimenter toute l'Europe en vaccin anti-Covid, la logistique depuis la Belgique passe aussi par les airs. Un choix stratégique que nos voisins ont fait leur nouveau fleuron après le déclin de la sidérurgie. Aujourd'hui, six sociétés produisent des vaccins contre le Covid-19. Parmi elles, l'entreprise GSK, qui développe aussi un vaccin avec la société Sanofi. Il ne sera pas autorisé avant fin 2021, mais sa production a déjà commencé depuis novembre.