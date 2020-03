La France face au coronavirus

Avec la fermeture des restaurants, cafés, cinémas, lancée samedi soir par l'exécutif, notre pays connaît une nouvelle étape de son combat contre la propagation du coronavirus. Nous avons réalisé ce document exceptionnel pour mieux mesurer l'ampleur de cette crise sanitaire et ses multiples conséquences. Nos équipes ont tourné dans les régions de Vannes dans l'Ouest et de Mulhouse dans l'Est, deux zones particulièrement touchées par le virus.



