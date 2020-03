La France face au coronavirus

En première ligne, des services hospitaliers sont engagés dans une course contre les ravages du coronavirus. Des commerçants dans l'alimentaire se battent aussi pour accomplir leur mission. Des élans de solidarité dans tout le pays pour protéger les personnes les plus sensibles face à la maladie. L'épidémie a fait des centaines de victimes, mais elle a aussi permis de tirer le meilleur chez beaucoup d'entre nous. Retour sur une semaine dans laquelle le combat contre le Covid-19 a changé d'ampleur.



