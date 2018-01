VIDÉO - La grippe fait son retour : l'épidémie progresse en France mais reste "modérée"

Tout comme la grippe, l'épidémie de gastro-entérite a, elle aussi, progressé sur le territoire par rapport à la semaine précédente. Sept régions sont maintenant en phase épidémique (Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse), six en phase de pré-épidémie, et une seule (Pays de la Loire) reste épargnée. À l'échelle nationale, les consultations pour "diarrhée aiguë" sont restées au même niveau qu'avant Noël, "en-dessous du seuil épidémique", alors que les passages aux urgences ont été "en augmentation", au même niveau que fin 2016.

Enfin, l'épidémie de bronchiolite, maladie qui touche les moins de deux ans, avance également. Elle a causé 4.600 passages aux urgences et 715 visites de SOS Médecins, respectivement 6 et 11% de plus que la semaine précédente. Toutes les régions sont en "phase épidémique", à l'exception de l'Île-de-France qui en est sortie après avoir été touchée plus tôt.