VIDÉO - Dangereux ou inefficaces : quels sont les médicaments à éviter ?

Comment expliquer que ces médicaments soient autorisés ? "Les médicaments, c'est de la chimie et par nature, tous les médicaments sont potentiellement dangereux. Le Doliprane, qui est un excellent antalgique, fait 3000 morts par an aux États-Unis parce qu'il est vendu comme des bonbons et que n'importe qui fait n'importe quoi", prévient le docteur Renaud Nadjahi, président de l'Union régionale des pharmaciens d'Île-de-France, interrogé dans la vidéo en tête d'article.

Pour écarter le danger, il est conseillé d'éviter l'automédication : "Si on respecte les posologies, si on respecte les doses, si on suit l'avis d'un professionnel de santé, on a toutes les chances pour être dans la zone de sécurité de l'utilisation de ces médicaments", rassure en effet le docteur Nadjahi.