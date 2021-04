La lutte sans relâche des soignants de Melun contre le Covid-19

Aujourd'hui, ils sont toujours mobilisés au front contre la Covid-19. À l'hôpital de Melun, ils ont de plus en plus de mal à encaisser un quotidien fait de montagnes russes émotionnelles, avec des patients dont l'état se dégrade brusquement. Ces combattants sont confrontés à des morts qui les accablent et à une vie de famille de plus en plus difficile. Alors, comment résistent-elles ?