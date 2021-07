La Martinique de nouveau confinée

Avant le reconfinement, les habitants et les touristes ont profité des derniers instants et des derniers verres avant le baisser de rideaux. Sur l'île, le taux d'incidence est le plus élevé de l'Hexagone, soit plus de 1 000 cas positifs pour plus de 100 000 habitants. C'est vingt fois plus que le seuil d'alerte. En plus du confinement, le couvre-feu a été renforcé de dix-neuf heures à cinq heures du matin.