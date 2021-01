La mise au point de François Lenglet sur les start-up à l'origine des vaccins contre le Covid-19

Les vaccins contre le Covid-19 sont souvent mis au point par de petites équipes, des entreprises de biotechnologie. On connaît les noms des gros laboratoires comme Pfizer et AstraZeneca, mais ce sont en fait ces start-up qui ont mis au point le contenu des flacons de vaccin contre le coronavirus. Selon François Lenglet, spécialiste économie de TF1, les grandes entreprises multinationales, comme la française Sanofi, dépensent des milliards dans la recherche. Mais en fait, l'innovation éclot plutôt dans de petites structures, les start-up créées pour faire des paris technologiques. Plus réactives, moins bureaucratiques, elles sont aussi moins prudentes que les multinationales.

Dès la parution des premières informations sur le covid, les fondateurs de BioNTech travaillent jour et nuit pour trouver leur vaccin. Moderna écrit la formule du sien en 48 heures dès que le génome du virus est publié par la Chine à la mi-mars. Un nouveau partage des rôles est donc en train de s'opérer dans l'industrie du médicament. Les start-up inventent et les grands laboratoires industrialisent et distribuent les produits. Ainsi, David et Goliath doivent se marier pour réussir. BioNTech s'est d'ailleurs associé au géant Américain Pfizer.