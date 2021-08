La pression augmente dans les pharmacies

La mobilisation s'amplifie dans l'Hexagone. Plus de 204 000 personnes ont manifesté dans tout le pays, avec par endroits des tensions. À Montpellier, une pharmacie a été prise pour cible. Pourtant, jamais la saison estivale n'avait été aussi chargée dans la pharmacie des Lônes, en bord de mer. Il y a d'abord la vaccination, 24 injections par jour, et les tests qui s'enchaînent, une centaine du matin au soir. Entre une injection et un écouvillon, il faut répondre aux demandes habituelles en été. Malgré l'étroitesse des lieux, les règles sont les mêmes : après l'injection, c'est un quart d'heure d'attente et une prise de tension.