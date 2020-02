La psychose autour du coronavirus est-elle justifiée ?

Responsable aussi bien d'un simple rhume que d'une maladie plus grave, le coronavirus suscite de l'inquiétude un peu partout dans le monde. Pour cause, le système immunitaire humain ne dispose pas d'anticorps pour lutter contre ce virus, car il s'agit d'une nouvelle pathologie. Son taux de mortalité atteint les 2%, soit dix fois supérieur à celui de la grippe saisonnière. De plus, à cause de l'inexistence de médicaments, les autorités sanitaires ne peuvent pas laisser le coronavirus se répandre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.