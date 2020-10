La région Auvergne-Rhône-Alpes nouvel épicentre de l'épidémie

À Lyon, il n'y a plus de place dans les services de réanimation. Chaque jour, les médecins se demandent comment ils vont faire pour accueillir les nouveaux malades. Les transferts de malade vers d'autres régions se multiplient. Le symbole d'une situation tendue en Auvergne-Rhône-Alpes. " Dès qu'on ouvre des lits, la semaine dernière, on a ouvert 5 lits de séance continue, ils étaient pleins le soir", a expliqué le Pr Jean-Christophe Richard chef du service réanimation hôpital Croix-Rousse à Lyon (Rhône). Face à cette affluence, tout le personnel est mobilisé.



Situation tout aussi alarmante à Saint-Étienne, ville la plus touchée de l'Hexagone par la deuxième vague. Les opérations non-urgentes ont été déprogrammées. "On a une forte demande en médecine. Donc, on a certains chirurgiens ou sinon médecins sur d'autres spécialités que pneumologie ou médecine interne qui sont amenés aujourd'hui à prendre en charge ces patients covid", a affirmé Jean-Baptiste Seblain, directeur général de l'hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire).



Comment en est-on arrivé là ? Selon l'Agence régionale de santé, plusieurs raisons possibles. Les fêtes étudiantes du début du mois, la population de la Loire plus âgée que dans d'autres départements et le port du masque rendu obligatoire trop tard. "Les gens se sont très mal comportés, n'ont pas fait attention et ont pris trop à la légère", déplore une habitante. Une autre affirme qu'"il faut appliquer plus de mesures".



Et justement, certains médecins comme Thierry Darfeuil, médecin généraliste à l'Horme (Loire), proposent d'aller plus loin. "Je pense qu'on ne pourra pas se passer d'un confinement partiel, voire total dans les semaines à venir", dit-il. Ce soir, le taux d'incidence en Auvergne-Rhône-Alpes est six fois plus élevé qu'il y a un mois.



