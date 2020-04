La réouverture de l'école le 11 mai fait débat

Le 11 mai, une partie des douze millions d'élèves français vont retrouver progressivement le chemin de l'école. Certains parents attendent cette rentrée avec impatience alors que d'autres estiment qu'elle fait courir un risque sanitaire. De plus, les médecins et les épidémiologistes sont eux-mêmes partagés sur le sujet.



