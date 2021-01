La situation épidémique de la France est-elle meilleure que celle de ses voisins ?

La France a enregistré 25 379 nouveaux cas de Covid-19 hier. Le Royaume-Uni, lui, en a enregistré 52 618, et l'Allemagne 28 845. Pour le taux d'incidence, nous avons 154 cas pour 100 000 habitants. L'Angleterre en a 581, et l'Allemagne 149. L'Espagne et l'Italie sont un peu au-dessus de nous. Aujourd'hui, on compte 24 488 hospitalisations pour Covid-19. C'est 3% de moins qu'il y a trois semaines. Avec 6 128 personnes hospitalisées, l'Allemagne a une énorme dégressivité dans ses hospitalisations. Concernant le nombre de personnes actuellement en réanimation, nos voisins allemands sont assez haut avec 5 491 formes graves. La France, elle, en compte 2 573. C'est à peu près au même niveau que l'Italie. Le Royaume-Uni en a un peu plus, et l'Espagne un peu moins.