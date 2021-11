La troisième dose pour tous : un scénario inéluctable ?

Cette décision de la Haute Autorité de Santé s’appuie sur les résultats observés en Israël où depuis trois mois, la dose de rappel est administrée à tous. On y observe que juste après la deuxième dose, le vaccin bloque très bien la transmission. Mais six mois après, sous l’effet du variant Delta, nous sommes nettement moins bien immunisés. Avec une troisième dose, notre taux de protection remonte à 88%. Il n’est plus seulement question de protéger les plus fragiles, mais aussi, collectivement, de freiner l’épidémie.