Lancement de la nouvelle phase du plan vaccinal ce lundi

Samedi soir, un peu plus de 413 000 personnes avaient reçu une première injection. Parmi elles, environ un quart de pensionnaires d'Ehpad. Pour le reste, c'était essentiellement des soignants, des pompiers et des aides à domicile de plus de 50 ans.

La campagne de vaccination devra connaître une nouvelle accélération à partir de ce lundi. Elle concerne 6,4 millions de personnes. La vaccination sera ouverte aux plus de 75 ans et aux personnes à très haut risque. Pour se faire vacciner, il faudra se rendre dans l'un des 833 centres répartis sur l'ensemble du territoire.

Les pensionnaires des Ehpad vont également commencer à recevoir leur seconde injection. Dans ces établissements, elles sont espacées de trois semaines, et de quatre à six semaines pour le reste de la population. Après les plus de 75 ans, ce sera au tour des plus de 65 ans à partir de février. La vaccination sera ensuite élargie à la fin du printemps aux plus de 50 ans. À ce stade, seuls les enfants et les adolescents ne sont pas concernés.