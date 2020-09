"Le 20H vous répond" : la barbe réduit-elle l'efficacité du masque ?

Y a-t-il une jauge maximale d'étudiants admis dans les amphithéâtres des universités ?

Non, pas de capacité d'accueil réduite. Quant à la distance entre les étudiants, elle n'est pas obligatoire, seulement recommandée, en somme "dès que c'est possible"... Et visiblement ça ne l'est pas, comme on le voit sur ces images tournées par des étudiants de Strasbourg, Clermont-Ferrand ou de la Sorbonne. Comme à chaque rentrée, les amphis sont bondés. Tout le monde a bien un masque mais pas forcément de place assise.

Avec l'explosion de la pratique du cyclisme, est-ce qu'il faut assurer son vélo ?

Ce n'est pas obligatoire pour les vélos. Mais alors que se passe-t-il en cas d'accident ? Si vous tombez à cause de quelqu'un, une voiture par exemple, c'est l'assurance du conducteur qui vous couvre. En revanche, si vous tombez tout seul, vous n'êtes pas couvert. Même chose si vous vous faîtes voler votre vélo... C'est pour ça qu'il existe des contrats d'assurance spécifique pour ça, mais lisez bien toutes les conditions.