Que faire si on présente des symptômes du covid-19 sur son lieu de vacances ?

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Que faire si on présente des symptômes sur son lieu de vacances ? Le coronavirus fait-il moins de morts qu'avant ? Justine Corbillon répond à ces questions, sur le plateau de Julien Arnaud, dans la vidéo en tête de cet article.

Que faire si on présente des symptômes alors qu'on se trouve en vacances en France loin de son domicile ?

Au moindre doute, il faut consulter un médecin, passer un test mais surtout s'isoler ! Que ce soit sur votre lieu de vacances ou sur le chemin du retour, il convient d'éviter au maximum le contact avec les autres. Certains d'entre vous nous ont demandé si leur assurance pouvait prendre en charge un rapatriement, la réponse est non, sauf si des soins d'urgence sont nécessaires. Sinon, mieux vaut rentrer chez soi en voiture, porter le masque dans l'habitacle si vous êtes accompagné et éviter si possible le train et l'avion où le risque de contaminer les autres est plus important.