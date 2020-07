Le casse-tête du masque obligatoire dans la métropole lilloise

Il y a quelques jours, le ministre de la Santé avait fortement recommandé le port du masque dans la rue. Face à la hausse des cas de coronavirus, de plus en plus de villes rendent cette mesure obligatoire. La métropole lilloise est la dernière en date. La règle entrera en vigueur dès lundi dans certaines rues. Bien que la nouvelle obligation ait été bien accueillie, son application risque d'être un casse-tête.



