Le combat quotidien des auxiliaires de vie

L'Hexagone compte près de 200 000 auxiliaires de vie, des femmes en majorité. Leur rôle est d'accompagner les populations fragiles dans leur quotidien. En cette période de crise sanitaire, certaines d'entre elles continuent d'exercer et sont donc exposées au coronavirus. C'est le cas de Nadia Lebas et Françoise Pérès. Découvrez leurs témoignages dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.