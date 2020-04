Le coronavirus circule-t-il dans l'eau ?

À Paris, on a décelé des traces infimes du coronavirus dans l'eau non potable. Celle qui vient de la Seine et du canal de l'Ourcq. Par mesure de précaution, la mairie a suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les usages de son réseau d’eau non potable sur l'espace public. Le virus circule-t-il dans l'eau ?



