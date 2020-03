Le coronavirus serait-il plus grave que prévu ?

Le coronavirus est-il plus grave que prévu ? Le discours est visiblement en train de changer. Depuis le début de l'épidémie, les médecins ont dit que le virus touchait particulièrement les personnes vulnérables et les plus âgées. Mais après plusieurs semaines, les autorités ont réalisé que les jeunes étaient aussi concernés. Les trentenaires et les quarantenaires peuvent également développer des formes graves de la maladie.



