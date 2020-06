Le coronavirus sous contrôle dans le pays : peut-on se relâcher ?

Selon le professeur Jean-François Delfraissy, l'épidémie de coronavirus est sous contrôle dans le pays. Une nouvelle qui favorise un début de relâchement chez certaines personnes. Pourtant, le président du Conseil scientifique a expliqué qu'il y avait toujours des clusters et que le virus était encore en circulation. Ainsi, pour éviter de nouveaux pics en cas de reprise de l'épidémie, le port de masque et le respect des gestes barrières restent indispensables dans les prochains mois.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.