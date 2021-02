VIDÉO - "C'est une survie" : le Covid long, ou quand la maladie s'éternise

Son quotidien est complètement bouleversé... Sylvia, 49 ans est professeure d'italien dans un collège. Le 16 mars dernier, elle a attrapé le Covid et depuis la maladie ne l'a pas quittée : "Ce qui n'a jamais changé, c'est donc cette fatigue qui par moment devient vraiment terrassante et qui me cloue au lit. Et après, il y a aussi des bleus qui apparaissent de temps en temps sur le corps, sans que je me cogne nulle part".