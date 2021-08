Le cri d'alarme des médecins en Occitanie

Il règne ici comme un sentiment de lassitude. À Muret en Occitanie, l'appel à la vigilance de l’ARS est presque passé inaperçu. "Je pense qu'il ne faut pas trop abuser non plus dans le sens où les gens en ont tellement marre. Tu vois à la télé les spots : faites-vous vacciner. C'est bon, on le sait", note une habitante.

Selon l’ARS, cette augmentation s'explique d'abord par la présence de nombreux touristes et par le brassage des populations. La situation inquiète, le nombre d'hospitalisations pour Covid a été multiplié par dix en un mois. Samedi, 130 patients atteints du virus se trouvaient en réanimation. Soulagement dans la pharmacie Ropars à Auterive. De nouveaux tests arrivent enfin. "On va pouvoir continuer les tests antigéniques. Là, on en a 1 000", indique la pharmacienne Anouchka Gilles.

Pour faire face à cette quatrième vague, la région multiplie les campagnes de dépistage et de vaccination. Mais ce vaccinodrome peine à convaincre les plus sceptiques et subit chaque jour de nombreux désistements. "Sur 1 200, on a à peu près 100 personnes qui ne viennent pas, mais qui se sont quand même inscrites. En plus, ils prennent de la place, donc on ne peut pas les remplacer", déplore Geneviève Ladet, superviseur du centre de vaccination à Muret. Pour toucher un nouveau public, les autorités de santé misent désormais sur des vaccinations directement dans les quartiers et sans rendez-vous.