Le durcissement des mesures est-il efficace ? L'exemple des Alpes-Maritimes

À présent en semaine avant 18 heures, c'est la ruée dans les magasins, et la distanciation sociale ne semble pas vraiment respectée. Le confinement le week-end est surtout efficace pour éviter les regroupements familiaux, les fêtes entre amis, grands facteurs de contamination. S'il ne devrait pas y avoir de nouveau tour de vis dans le département, un allègement des mesures n'est pas non plus à l'ordre du jour. Dans les Alpes-Maritimes, la pression hospitalière est au plus haut. 131 malades du Covid occupaient aujourd'hui les lits de réanimation. Un chiffre jamais atteint lors des pics de la première ou de la deuxième vague.