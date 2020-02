Le fléau des punaises de lit

Partout dans notre pays, les punaises de lit prolifèrent à une vitesse exponentielle. On comptait 180 000 sites infestés en 2017, puis 400 000 sites en 2018. Ce chiffre a augmenté de 35% depuis un an. Même les bâtiments les plus modernes, les plus propres, sont concernés. Ces insectes piquent notamment la nuit et laissent des boutons rouges souvent alignés sur la peau. Toutefois, ils ne transmettent pas de maladie. Mais comment s'en débarrasser ?



